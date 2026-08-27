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Босниец Рахимич назвал Россию своей второй родиной

Экс-футболист ЦСКА босниец Элвир Рахимич высоко ценит время, проведенное в России. В составе армейцев Рахимич играл на позиции полузащитника в 2001-2014 годах, за это время он завоевал 18 трофеев и стал самым титулованным легионером в России.

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