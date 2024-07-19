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Джейлону Тайсону не хватило одной передачи до трипл-дабла в матче против «Лейкерс»

Джейлону Тайсону не хватило одной передачи до трипл-дабла в матче против «Лейкерс»

Форвард «Кливленда» Джейлон Тайсон был близок к тому, чтобы оформить трипл-дабл в матче Летней лиги против «Лейкерс» (89:93).

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