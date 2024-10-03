В Ялте построят 120-квартирный дом для репатриантов

Более 660 семей из числа реабилитированных граждан получили новое жильё в Крыму с 2021 года. Об этом телеканалу «Миллет» рассказал председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Руслан Якубов.
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