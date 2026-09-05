Силы ПВО за ночь сбили 53 дрона ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 53 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.
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