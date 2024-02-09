Неизвестные избили прихожанина в ходе захвата храма УПЦ в Черновицкой области

Прихожанин Петропавловского храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Ленковцы Черновицкой области пострадал при захвате сооружения представителями раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
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