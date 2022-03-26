В Тюмени благоустроят район Мыса

Соглашение о сотрудничестве подписано с трех сторон. С одной — администрация Тюмени в лице директора депаратмента городского хозяйства Семена Тегенцева, с других — представитель застройщика YIT Сергей Разумов и лицо «Меридиана» Евгений Вечков.