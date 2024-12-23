«Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой. Мы оказались в полной темноте, в прямом и переносном смысле» Бадра Гунба Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию 21 декабря издание Рейтер написало, что исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба заявил, что его республика столкнулась с «гуманитарной катастрофой» из-за критической нехватки электроэнергии.
Россия сжалилась над Абхазией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Александр
а когда, госдура сжалится над собственно русскими???
Ответить
5 час.
Дмитрий Бакланов
Александр, вы уже готовы для прекращения издевательств госдуры над русским пойти жечь покрышки на красной площади?
Ответить
5 час.
sylpfide sylpfide
Почему-то населению России бесплатно ни кто не чего не дает. Цены на ЖКХ зашкаливают. А кому-то, за счет налогов, взимаемых с населения, раздаются подарки. До каких пор это будет продолжаться? Сколько мы еще будем это терпеть?
Ответить
3 мин.
Свежие комментарии