Политика как он...
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Политика как она есть

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  • sylpfide sylpfide
    Почему-то населению России бесплатно ни кто не чего не дает. Цены на ЖКХ зашкаливают. А кому-то, за счет налогов, взи...Россия сжалилась ...
  • ИгорьОвчаренко
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Россия сжалилась над Абхазией

Россия сжалилась над Абхазией

«Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой. Мы оказались в полной темноте, в прямом и переносном смысле» Бадра Гунба Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию 21 декабря издание Рейтер написало, что исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба заявил, что его республика столкнулась с «гуманитарной катастрофой» из-за критической нехватки электроэнергии.

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Комментарии
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А
Александр
а когда, госдура сжалится над собственно русскими???
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5 час.
Дмитрий Бакланов
Александр, вы уже готовы для прекращения издевательств госдуры над русским пойти жечь покрышки на красной площади?
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5 час.
sylpfide sylpfide
Почему-то населению России бесплатно ни кто не чего не дает. Цены на ЖКХ зашкаливают. А кому-то, за счет налогов, взимаемых с населения, раздаются подарки. До каких пор это будет продолжаться? Сколько мы еще будем это терпеть?
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3 мин.

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