Россия сжалилась над Абхазией

sylpfide sylpfide

Почему-то населению России бесплатно ни кто не чего не дает. Цены на ЖКХ зашкаливают. А кому-то, за счет налогов, взимаемых с населения, раздаются подарки. До каких пор это будет продолжаться? Сколько мы еще будем это терпеть?