В Сочи сообщили о плане построить железную дорогу Адлер – Черкесск – Кисловодск

В генеральном плане Сочи учтено строительство железной дороги Адлер – Черкесск – Кисловодск. Об этом 5 августа сообщила специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (НИИ ПГ) по транспортному планированию в проекте генплана города Елена Павленко.
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