Екатерина Галанова о новом сезоне фестиваля Dance Open: Мы не привозим то, что не нравится нам самим

Специально для «Сноба» балетный куратор и сценарист Богдан Королёк поговорил с художественным руководителем фестиваля Екатериной Галановой о секретах предстоящего сезона Dance Open и положении танцевальных дел в стране, а также разобрался, где в балете черная икра, а где стакан воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии