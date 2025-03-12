Екатерина Галанова о новом сезоне фестиваля Dance Open: Мы не привозим то, что не нравится нам самим

Специально для «Сноба» балетный куратор и сценарист Богдан Королёк поговорил с художественным руководителем фестиваля Екатериной Галановой о секретах предстоящего сезона Dance Open и положении танцевальных дел в стране, а также разобрался, где в балете черная икра, а где стакан воды.