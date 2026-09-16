Ограничения мобильного интернета подстегнули спрос на публичный Wi-Fi в России: «Ростелеком» запустил 130 тыс. точек публичного Wi-Fi и занял треть рынка

Мобильный интернет ограничивают — бизнес переходит на Wi-Fi Российский рынок публичного Wi-Fi, согласно данным «ТМТ Консалтинг», в 2025 году достиг 5,2 млрд рублей (рост на 8,4% в годовом выражении).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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