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«Безумие». Друг Макгрегора высказался о Фьюри после его поражения от Усика

«Безумие». Друг Макгрегора высказался о Фьюри после его поражения от Усика

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с бывшим чемпионом промоушена UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, прокомментировал поражение, которое потерпел британский боксёр Тайсон Фьюри в поединке с украинцем Александром Усиком.

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