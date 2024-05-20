«Безумие». Друг Макгрегора высказался о Фьюри после его поражения от Усика

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с бывшим чемпионом промоушена UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, прокомментировал поражение, которое потерпел британский боксёр Тайсон Фьюри в поединке с украинцем Александром Усиком.
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