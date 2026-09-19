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Царьград

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Жак Сапир прогнозирует рост цен на нефть Brent до $120 за баррель

Жак Сапир прогнозирует рост цен на нефть Brent до $120 за баррель

Французский экономист Жак Сапир предсказал рост цен на нефть марки Brent до $120 за баррель из-за разрушений нефтегазовой инфраструктуры на Ближнем Востоке.

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