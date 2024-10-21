Эфиопия запускает новую GNSS-станцию и магнитометр для мониторинга космической погоды

Эфиопия сделала значительный шаг в развитии своих космических исследований с вводом в эксплуатацию новой станции Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) и магнитометра в обсерватории и исследовательском центре Энтото, расположенном недалеко от столицы страны Аддис-Абебы.