Эфиопия запускает новую GNSS-станцию и магнитометр для мониторинга космической погоды

Эфиопия сделала значительный шаг в развитии своих космических исследований с вводом в эксплуатацию новой станции Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) и магнитометра в обсерватории и исследовательском центре Энтото, расположенном недалеко от столицы страны Аддис-Абебы.
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