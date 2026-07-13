Минометный расчет Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожил несколько пунктов управления и запуска беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии