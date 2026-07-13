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Минометный огонь накрыл пункты управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Минометный огонь накрыл пункты управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Минометный расчет Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения уничтожил несколько пунктов управления и запуска беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

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