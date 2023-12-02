Первоначальный взнос по льготной ипотеке планируют увеличить

Правительство РФ принимает меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин после осмотра экспозиций Минстроя и Минтранса на выставке-форуме "Россия".
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