Hamster Kombat: комбо-карты на 18-19 августа, где и как найти бонусы? Евгения КомароваВ рамках предстоящих событий в Hamster Kombat на 18-19 августа, игрокам предоставляется возможность существенно увеличить свои запасы монет благодаря новым комбо-картам и секретному шифру.