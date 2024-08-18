Hamster Kombat: комбо-карты на 18-19 августа, где и как найти бонусы? Евгения КомароваВ рамках предстоящих событий в Hamster Kombat на 18-19 августа, игрокам предоставляется возможность существенно увеличить свои запасы монет благодаря новым комбо-картам и секретному шифру.
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