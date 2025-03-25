Разработана стратегия поддержки семей до 2036 года. Что в неё вошло?

Правительство утвердило комплексный план поддержки семей. Этот документ включает в себя целый ряд мер, направленных на увеличение рождаемости, улучшение качества жизни семей с детьми и сокращение уровня бедности среди многодетных родителей.
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