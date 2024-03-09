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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ACA отменил бой Туменова и Тайгибова: «У Биберта проблемы со здоровьем, ситуация серьезная»

«Бой Биберт Туменов − Курбан Тайгибов отменен. Причина − проблемы со здоровьем у Биберта. Желаем скорейшего выздоровления ему, это очень серьезная ситуация», − написал в соцсетях вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

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