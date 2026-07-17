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Минобороны заявило о росте доставки грузов на передовую при помощи НРТК

Минобороны заявило о росте доставки грузов на передовую при помощи НРТК

Объем доставки грузов на передовую при помощи наземных робото-технических комплексов (НРТК) вырос за первое полугодие 2026 года в 2,2 раза, заявил заместитель главы военного ведомства генерал-полковник Александр Санчик 17 июля на заседании Коллегии Министерства обороны России, сообщает пресс-служба минобороны.

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