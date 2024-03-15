Новостройка по реновации готовится к заселению в Северном Измайлове

В районе Северное Измайлово по адресу: Константина Федина улица, дом 3, готовится к заселению по программе реновации двухсекционный жилой дом разной этажности с 132-мя квартирами и подземной автостоянкой.
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