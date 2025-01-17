Бербок и Шольц переругались из-за помощи Украине

МОСКВА, 17 января, ФедералПресс. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оказалась в центре конфликта с канцлером Олафом Шольцем из-за предложенного ею пакета военной помощи Украине объемом 3 миллиарда евро.
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