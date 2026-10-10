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«Бавария» сыграет в гостях с «Аугсбургом» в 5-м туре Бундеслиги. Начало матча – в 16:30

« Бавария » сыграет в гостях с « Аугсбургом » в 5-м туре Бундеслиги. Матч пройдет на «ВВК-Арене». Начало – в 16:30 по московскому времени.

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