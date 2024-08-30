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Меркурис: тысячи украинских бойцов покинули свои позиции, логистика рушится

Меркурис: тысячи украинских бойцов покинули свои позиции, логистика рушится

Из-за наступления на курское приграничье украинская армия столкнулась с серьезными проблемами. В интервью YouTube-каналу The Duran британский эксперт Александр Меркурис заявил о двух главных проблемах ВСУ на сегодняшний день.

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