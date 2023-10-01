Экс-глава МО Британии Уоллес: Киеву нужно пересмотреть масштабы мобилизации

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в колонке The Daily Telegraph посоветовал украинскому руководству активнее призывать на службу молодежь, чтобы не допускать снижения темпа контрнаступления.
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