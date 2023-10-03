Путину и Мишустину не будут индексировать зарплату в 2024 году

Если бы индексация проводилась, то зарплаты должны были бы вырасти на 4,5% Зарплату в 2024 году не будут индексировать не только федеральным гражданским госслужащим, но и занимающим государственные должности, пишет РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии