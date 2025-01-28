Дисквалификация игрока «Арсенала» отменена. Его удаление признано ошибочным

Независимая комиссия рассмотрела апелляцию «Арсенала» и отменила трехматчевую дисквалификацию его игрока Майлса Льюиса-Скелли, который был удален за серьезное нарушение правил в игре 23-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0).