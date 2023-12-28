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Закон, порядок, государство

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С личным составом военной базы ЮВО в Армении проведены занятия по ПДД в преддверии новогодних праздников

С личным составом военной базы ЮВО в Армении проведены занятия по ПДД в преддверии новогодних праздников

В главном зале Культурно-досугового центра военнослужащие приняли участие в занятиях, на которых сотрудники ВАИ довели порядок подготовки, эксплуатации и обслуживании систем личного автотранспорта на дорогах в горной местности.

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