С личным составом военной базы ЮВО в Армении проведены занятия по ПДД в преддверии новогодних праздников

В главном зале Культурно-досугового центра военнослужащие приняли участие в занятиях, на которых сотрудники ВАИ довели порядок подготовки, эксплуатации и обслуживании систем личного автотранспорта на дорогах в горной местности.
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