Известный военный врач с Алтая, спасший 30 тысяч солдат, погиб в ходе СВО на передовой

У Романа Безрукова остались пожилые родители, жена и трехлетняя дочь Военный врач, командир 347-го отдельного медицинского батальона майор Роман Безруков, родившийся в Алтайском крае, погиб на СВО, спасая бойцов на передовой.
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