Что каждый год происходит с королевой шансона, когда она объявляет гастроли, а потом срывает их Татьяна Алексеева На фото: певица Любовь Успенская во время юбилейного шоу певца Николая Баскова на сцене Live Арены (Фото: Сергей Булкин/ТАСС) Каждый год, уже несколько лет подряд случается вот это.