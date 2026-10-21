Что каждый год происходит с королевой шансона, когда она объявляет гастроли, а потом срывает их Татьяна Алексеева На фото: певица Любовь Успенская во время юбилейного шоу певца Николая Баскова на сцене Live Арены (Фото: Сергей Булкин/ТАСС) Каждый год, уже несколько лет подряд случается вот это.
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Все эти самопровозглашенные короли и королевы зажираются настолько, что становятся в глазах народа мусором, место которым в мусорных баках и вывоз на свалку.