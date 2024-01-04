На трассе М-5 Челябинск останавливают машины: ограничение продлено из-за снега

Также сегодня там идут буровзрывные работы.В 9 часов утра в паблике "Трасса М5 Уфа-Челябинск" появилась запись: — Едем из Златоуста до Челябинска на легковой, дорога ничего, проезжаем Тимирязевский, фуры начали останавливать.
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