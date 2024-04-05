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Сохранить цивилизационный миропорядок

Сохранить цивилизационный миропорядок

4 апреля в Императорском Православном Палестинском Обществе состоялся совместный с Комиссией Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ «круглый стол» на тему «Схватка за ценности: Россия и мир».

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