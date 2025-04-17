Бордюр из гранита — долговечное решение для благоустройства территорий

Укладка бордюров вокруг клумб, дорожек и тротуаров требует правильного выбора материала. Ведь именно от него зависит насколько долго прослужит обрамление и как будет выглядеть территория после нескольких сезонов активной эксплуатации.
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