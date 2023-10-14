ТАСС: Киев призвал всех военнообязанных самостоятельно явиться в военкоматы

Все украинские военнообязанные должны самостоятельно посетить территориальные центры комплектования (военкоматы) для уточнения данных, в том числе женщины-медики, заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
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