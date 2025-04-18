В Новосибирской области силовики задержали замглавы района во время совещания

Чиновника заподозрили в коррупции на муниципальном контракте по ликвидации свалки.Сотрудники ФСБ и СК России пришли в кабинет главы Искитимского района Новосибирской области прямо в разгар совещания и задержали одного из его заместителей.
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