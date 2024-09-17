Для либерально-русофобской публики наступили черные дни. Что их больше всего возмущает, раздражает, бесит? Менее всего их волнует война как таковая, зло, несправедливость, им совершенно безразлична Украина.
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