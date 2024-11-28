Вице-премьер Госсовета КНР призвал японские предприятия углублять практическое сотрудничество с Китаем

Пекин, 27 ноября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, заместитель премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн в среду выразил надежду, что бизнес-сообщество японского региона Кансай углубит практическое сотрудничество с Китаем во имя взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, не упустив при этом возможностей, созданных благодаря развитию Китая.