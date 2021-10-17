Комсомольская правда

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Совет "Краповых беретов" разберется в конфликте во время марш-броска в учебном центре на Ставрополье

Совет "Краповых беретов" разберется в конфликте во время марш-броска в учебном центре на Ставрополье

Главный совет "Краповых беретов" разберется в конфликте в учебном центре Росгврадии "Тамбукан". Об этом сообщил герой России, глава Ассоциации подразделений специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь", член правления Союза ветеранов антитеррора Сергей Лысюк.

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