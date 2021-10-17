Совет "Краповых беретов" разберется в конфликте во время марш-броска в учебном центре на Ставрополье

Главный совет "Краповых беретов" разберется в конфликте в учебном центре Росгврадии "Тамбукан". Об этом сообщил герой России, глава Ассоциации подразделений специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь", член правления Союза ветеранов антитеррора Сергей Лысюк.
Популярные статьи
- Не надел маску- получи в челюсть: За что охранники магазинов нападают на покупателей
- Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока
- Путин поручил рассмотреть возможность увеличить кешбэк за турпоездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей
Свежие комментарии