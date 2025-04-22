В России наладили выпуск кузовных деталей для моделей Sollers

Все крупные внешние и внутренние детали кузова, включая двери, крылья, капоты, боковины и крыши, а также несущие элементы автомобилей Sollers, теперь изготавливаются из оцинкованной стали российского производства.
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