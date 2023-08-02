Медвежий угол

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Очередная атака на Москву: Пригожин предупреждал о недостаточной безопасности столицы

Очередная атака на Москву: Пригожин предупреждал о недостаточной безопасности столицы

Москва в очередной раз подверглась атаке с воздуха – несколько беспилотников были сбиты на подлете к столице в Подмосковье, а один БПЛА рухнул в результате воздействия РЭБ в районе Москва-Сити.

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Комментарии
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СК
Сергей Крюков
ну он же призывал...🤣
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6 час.
лл
лина любимцева
Безответственность.
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4 час.
ВК
Владимир Курюкин
Критикуя - предлагай, предложил - делай, сделал отвечай. И.В.Сталин. ну что пидарок, знаешь, что, откуда, куда и зачем - ДЕЛАЙ. Но ты умеешь только одно - исправно пиздеть.
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