Очередная атака на Москву: Пригожин предупреждал о недостаточной безопасности столицы

Москва в очередной раз подверглась атаке с воздуха – несколько беспилотников были сбиты на подлете к столице в Подмосковье, а один БПЛА рухнул в результате воздействия РЭБ в районе Москва-Сити.
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