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В ВТБ заявили о 30-секундном переходе клиентов «Открытия»

Время миграции клиента из банка «Открытие» в ВТБ составляло порядка 30 секунд, запускал переход сам клиент нажатием одной кнопки, рассказал РИА Новости заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

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