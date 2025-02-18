В ВТБ заявили о 30-секундном переходе клиентов «Открытия»

Время миграции клиента из банка «Открытие» в ВТБ составляло порядка 30 секунд, запускал переход сам клиент нажатием одной кнопки, рассказал РИА Новости заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии