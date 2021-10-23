Почему нам не пришлось жить при коммунизме?

Театр абсурдаПолитикаПочему нам не пришлось жить при коммунизме?Мнение Недавно мне довелось отсматривать кинохронику советских лет в Красногорском архиве кинофотодокументов.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьkonstantinos параскевопулосСССР было эксперементальным государством. За большие деньги покупали партбилет, за бесценок продавали за рубежом. Все республиканские секретари не были коммунистами.Каждый хотел быть царьком. Крестьянские дети не должны быть у власти,у них менталитет собственника, их устраивает рыночная экономика. Пытались построить в Африке,в Афганистане социализм. Что из этого получилось? У них другая генетика,другое воспитание. Кто хочет построить социализм, вначале разберитесь с великим экспериментом над народом. И ни причем Горбач и Ельцин. Они ради власти сидели в партии. Настоящие коммунисты первыми шли в бой и все погибли.Комментировать
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