Театр абсурда

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Почему нам не пришлось жить при коммунизме?

Почему нам не пришлось жить при коммунизме?

Мнение Недавно мне довелось отсматривать кинохронику советских лет в Красногорском архиве кинофотодокументов.

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konstantinos параскевопулос
СССР было эксперементальным государством. За большие деньги покупали партбилет, за бесценок продавали за рубежом. Все республиканские секретари не были коммунистами.Каждый хотел быть царьком. Крестьянские дети не должны быть у власти,у них менталитет собственника, их устраивает рыночная экономика. Пытались построить в Африке,в Афганистане социализм. Что из этого получилось? У них другая генетика,другое воспитание. Кто хочет построить социализм, вначале разберитесь с великим экспериментом над народом. И ни причем Горбач и Ельцин. Они ради власти сидели в партии. Настоящие коммунисты первыми шли в бой и все погибли.

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