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Новости Брянска

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Выездной банковский сервис охватил 600 населённых пунктов Дальнего Востока

Выездной банковский сервис охватил 600 населённых пунктов Дальнего Востока

Выездным банковским сервисом на Дальнем Востоке ежемесячно пользуются около 7 тыс. клиентов, 63% оформленных продуктов — дебетовые карты.

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