"В 20 лет мне не следовало даже находиться рядом с детьми". Ева Мендес высказалась о позднем материнстве

Ева Мендес о интервью People рассказала о том, как её критиковали за позднее материнство. У Евы Мендес, которая недавно отметила 50-летие, есть две дочери от Райана Гослинга: девятилетняя Эсмеральда и восьмилетняя Асада.
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