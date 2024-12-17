Разрабатывают план по завершению конфликта на Украине: Уолтц рассказал о действиях команды Трампа Евгения КомароваВ США начали обсуждение возможных путей по завершению конфликта на Украине – соответствующий план разрабатывает команда Дональда Трампа, заявил Майк Уолтц.
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