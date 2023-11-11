«Елки» возвращаются, Ефремов загадывает желание об УДО: новости недели

Главное из мира кино, сериалов и знаменитостей за неделю — в нашем дайджестеНа этой неделе создатели франшизы выпустили первый трейлер юбилейной, десятой части картины «Елки 10», в которой снялись звезды советского кино и современные блогеры.
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