Дмитрий Медведев рассказал о приоритетах госполитики

Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости» рассказал о приоритетах государственной политики, остановившись на технологическом лидерстве, цифровой защите и социальном запросе граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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