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Совместимость витаминов и микроэлементов: что нужно знать перед покупкой

Совместимость витаминов и микроэлементов: что нужно знать перед покупкой

Каждую секунду в нашем организме происходят сотни процессов и химических реакций. Для их поддержания требуются витамины и микроэлементы, которые ускоряют обмен веществ, становятся основой для кровяных телец, мышечных и нервных волокон.

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