О Белоусове

Первое, о чём сказал с трибуны Совета Федерации новый министр обороны Андрей Белоусов:— о денежном довольствии военнослужащих— льготах— жилье— медицинской поддержке— необходимости избавления от избыточной бюрократии и бумажной волокиты, которую победить надо быстрее, чем врага— мы должны с вами всё время понимать, что за нами жизнь более 145 миллионов человек.