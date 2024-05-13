Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Всё верно автор написал. Противники Путина кроме лжи ничего представить не могут.Путин про средний...
  • Boleslav Buljanowskij
    За прошлый год инфляция - 7,42 % - это как? Яйца подорожали на 100% и всё прочие не менее. А пенсию подняли на 7,5 %....Вторая добавка: п...
  • Аркадий Иванов
    А работающим-то когда будут индексировать? Чем они-то провинились? Или меньше вкалывали на благо нашему "замечательно...Вторая добавка: п...

О Белоусове

О Белоусове

Первое, о чём сказал с трибуны Совета Федерации новый министр обороны Андрей Белоусов:— о денежном довольствии военнослужащих— льготах— жилье— медицинской поддержке— необходимости избавления от избыточной бюрократии и бумажной волокиты, которую победить надо быстрее, чем врага— мы должны с вами всё время понимать, что за нами жизнь более 145 миллионов человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Свешников
Прекрасно!Это Вам не фон Дер Ляин👍😱
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх