4 предсказания футурологов ХХ столетия, которые сегодня стали реальностью

Человечество всегда пыталось представить, что будет после них, и какой мир сформируется в будущем. Огромное количество статей о технологиях будущего, соответствующих тематических рубрик в различных изданиях, даже академиками эта тема не была проигнорирована, но именно в прошлом веке футурология получила свой настоящий расцвет.