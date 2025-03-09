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СМИ: группа боевиков ВСУ с офицером сдалась в плен в ДНР

СМИ: группа боевиков ВСУ с офицером сдалась в плен в ДНР

Оказавшиеся в окружении боевики 23-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) во главе с офицером сдались в плен возле села Комар на границе ДНР и Днепропетровской области, 9 марта сообщает ТАСС.

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